Napoli, no a Cheddira per ora! Si cerca una nuova squadra per Ambrosino

Calciomercato Napoli, ultimi aggiornamenti sull'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, che per iniziare annuncia lo "scambio di documenti tra Sampdoria e Napoli per Bereszynski". L'affare sembra ormai ad un passo dalla chiusura, ma c'è un ultimo problema da risolvere: serve ancora l'approvazione di Stankovic allo scambio con Zanoli. Il Napoli infatti vuole assicurarsi che il terzino trovi una certa continuità di gioco e non finisca in panchina, altrimenti dovrà trovargli un'altra soluzione.

Calciomercato

Calciomercato: lo scambio Zanoli-Bereszynski, però, non è l'unica trattativa in corso. Secondo quanto riportato dal Mattino, il Napoli è al lavoro per trovare una nuova sistemazione a Giuseppe Ambrosino, l'attaccante ex Primavera rientrato dal prestito a Como, dove però ha giocato poco o nulla.

Niente di concreto, invece, per Walid Cheddira. Il Mattino assicura: "se il Napoli lo vuole, lo prende. E basta. Non c'è bisogno di alcuna trattativa, non c'è neppure bisogno di far finta che ci sia una trattativa". Tuttavia, l'attaccante marocchino del Bari non risponde alle necessità di Spalletti, che in attacco si sente coperto.

Nessuna novità per Demme: dovrebbe restare a Napoli fino a fine stagione, salvo sorprese.