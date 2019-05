Napoli-Almendra, Tuttosport - Accordo sulle cifre con il Boca! Un problema con la tassazione della transazione economica frena l'affare

Ultimissime calcio Napoli - Jordan Veretout è uno dei calciatori seguiti da tempo dal Napoli. Il centrocampista della Fiorentina è sempre più intenzionto a lasciare la maglia viola nella prossima sessione di calciomercato. Il suo agente, intanto, ha confermato la voglia del calciatore di approdare in azzurro e che potrebbe farlo anche senza la partenza di Allan. Secondo Tuttosport, sempre a proposito di centrocampo, sta per entrare nel vivo la trattativa tra il Napoli ed il Boca Junior per Agustin Almendra. C’è l’accordo sulle cifre, l’unico aspetto che sta rimandando la chiusura dell’affare è legato a un problema con la tassazione della transazione economica.