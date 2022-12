Napoli, missione Kim: la 'grana' da risolvere, il primo approccio e l'assist di Min Jae

Ultime notizie calciomercato - In casa SSC Napoli c'è una missione davvero complessa, ma non impossibile, da portare a casa: rendere più limpido e roseo possibile, anzi azzurro, il futuro di Kim Min Jae. Il motivo? La clausola rescissoria presente nel contratto, che è la grana da risolvere. Per evitare che "le squadre che vogliono rinforzarsi e che possono toglierci qualcuno", come le ha definite Spalletti, possano pensare al sudcoreano. Chiaramente a giugno, e non a gennaio.

Come funziona la clausola rescissoria di Kim Min Jae?

Come raccontato da SKY, nel contratto di Kim Min-jae ci sarebbe una clausola rescissoria che si aggira intorno ai 50 milioni di euro e valida soltanto per l'estero, che non può essere esercitata a gennaio 2023 ma soltanto in un definito periodo di luglio a partire dal secondo anno di contratto. E quindi dall'estate 2023.

Kim Min Jae e De Laurentiis

Calciomercato Napoli, contatti per il rinnovo di Kim

La volontà chiara del club partenopeo è quella di eliminare la clausola con un nuovo accordo per il rinnovo, prolungamento e presumibilmente adeguamento di contratto di Kim Min Jae con la SSC Napoli. È chiaro, però, che la clausola inserita nel contratto era stata una precisa richiesta dell'entourage del calciatore: per questo motivo, non sarà una trattativa facile o che possa concludersi con la fumata bianca in tempi stretti.

Ma la buona notizia è che le parti hanno già allacciato i contatti, con la dirigenza degli azzurri e l'entourage di Kim Min-jae che hanno già avuto modo di incontrarsi nel periodo della sosta. Un primo approccio che dà il senso di quanto per il Napoli sia di prioritaria importanza la questione.

Kim con la maglia del Napoli

Futuro Kim, le dichiarazioni del difensore

Un assist, seppur di circostanza, è arrivato proprio dal difensore del Napoli. Che da Seul ha fatto sapere di non badare alle voci, ai rumors di calciomercato:

"Ci sono tante storie di mercato intorno a me, ma io sono a Napoli solamente da sei mesi. Ho evitato le interviste e una delle ragioni è proprio quella: mi disturbano tutte queste indiscrezioni".

