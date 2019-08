Napoli-Milik, la strategia di De Laurentiis e la sua risposta al Betis: la situazione

Calciomercato. Anche il presidente De Laurentiis è partito insieme al suo Napoli alla volta di Marsiglia, atteso oggi da un test importante al Velodrome: un occhio al campo e uno al telefono per il patron che attende, sornione, sviluppi dalle situazioni legate a James e Lozano. Intanto, in totale condivisione con il ds Giuntoli e con Ancelotti, ha deciso la strategia da adottare per il rinnovo di Arkadiusz Milik.

Ultime di mercato Napoli, Milik ha preso una decisione sul futuro



Come riporta calciomercato.com, l’attaccante, al momento, percepisce 1,8 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2021. Siamo dunque a due anni dalla scadenza, minaccia rovente e tallone d’Achille in caso di trattativa per la cessione. DIversi mesi fa i primi veri approcci tra i vertici del Napoli e l’entourage del polacco: una richiesta di informazioni reciproca, capire idee e studiare piani d’azione. L’intenzione comune, ieri e oggi, è di continuare insieme, anche oltre il 2021. Una stretta di mano e un arrivederci, cordiale, a settembre. Tutto rinviato alla fine del mercato, quando saranno più chiare necessità della società e richieste del giocatore. Milik piace, e tanto, in giro per l’Europa, e potrebbe anche divenire pedina preziosa in scambi. Ci ha pensato l’Everton, potrebbe rifletterci la Roma, se avesse ulteriori difficoltà ad arrivare ad Higuain. Ma è il Betis Siviglia il club che, al momento, ha mosso i passi più concreti verso il classe ’94: un contatto diretto per sondare disponibilità al trasferimento in Andalusia, in un club che il prossimo anno non giocherà in Europa. La risposta di Milik è stata netta: no, grazie, voglio restare al Napoli. Ma alla fine potrebbe essere inserito nell'affare Icardi.