Napoli-Matvienko, dall'Ucraina annunciano: vicino l'accordo con lo Shakhtar! Spuntano le cifre

Ultime calciomercato Napoli. Potrebbe essere Mykola Matvienko il profilo giusto per rimpolpare il reparto difensivo del Napoli: il centrale dello Shakhtar piace molto agli azzurri in quanto, all'occorrenza, può essere utilizzato anche come terzino.

Intanto i media ucraini riportano di come la trattativa tra le parti stia proseguendo spedita: tra le due società ci sarebbe stato un nuovo contatto positivo, che avrebbe avvicinato la chiusura dell'affare per 15 milioni di euro. Inoltre il club ucraino si sarebbe riservato anche un 10% sulla futura cessione del ragazzo.