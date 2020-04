Il Napoli torna su Mateta, Gazzetta: Giuntoli lo segue da tempo, a gennaio ha già provato a chiudere l'affare

Calciomercato Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli, come racconta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sta cercando di capire quale può essere il nuovo crack sul quale investire in attacco:

"I profili presi in considerazione sono simili: centravanti poco più che ventenni, con già una discreta esperienza. Jean-Philippe Mateta nella scorsa stagione nel Mainz ha segnato 14 gol in 34 partite. Il Napoli lo segue da tempo e in gennaio ha provato a concludere l’ingaggio. ma il club tedesco sparò 40 milioni e non se ne fece nulla: gli azzurri ne offrivano la metà. Tra l’altro i numeri stagionali sono diversi, perché Mateta fino a dicembre è stato fermo per un’operazione al menisco e alla ripresa ha segnato 2 reti in 10 gare".