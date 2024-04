Napoli-Martinez Quarta, Gazzetta: ingaggio in linea con i parametri di ADL, tre doti convincono

Calciomercato SSC Napoli - Il Napoli ha messo gli occhi addosso a Lucas MartinezQuarta, centrale argentino della Fiorentina in scadenza nell’estate 2025. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport.

"Ingaggio in perfetta linea parametri napoletani, appena un milione netto, Quarta è un difensore goleador (4 reti in questo campionato, 9 da quando è in Italia) ma soprattutto un roccioso marcatore, rapido nello stretto, dal passo potente in campo aperto e un discreto piede in fase di impostazione"