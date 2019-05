Napoli-Lozano, la famiglia ha detto 'sì' al trasferimento! ADL tratta con Raiola e il PSV

Lozano-Napoli, una trattativa sempre più calda in ottica calciomercato. L’attaccante esterno del PSV valutato 40 milioni di euro sarà la cessione più costosa per il club olandese. Il Napoli c’è ed è vigile, tratta ovviamente con il suo agente Mino Raiola, lo stesso di Lorenzo Insigne. Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la famiglia di Hirving Lozano ha già dato il suo placet al trasferimento in azzurro. De Laurentiis tratta ovviamente anche con il PSV. A tal proposito ci potrebbero essere dei risvolti positivi nella prossima sessione estiva di mercato.