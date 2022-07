Sostituto Zielinski, KKN: nessun contatto per Szoboszlai, già stabilita la formula per Lo Celso

Notizie Napoli calcio. Fronte caldo tra Napoli e Londra, sponda West Ham. Il club di Premier League sembra aver messo gli occhi su un centrocampista azzurro: Piotr Zielinski.

Valter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal perlando proprio della vicenda Zielinski. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"In caso di cessione di Zielinski al West Ham il sostituto arriverebbe dalla Premier League. Non ci risultano contatti per Szoboszlai, mentre il Napoli è molto attento su Lo Celso del Totteham. L'argentino potrebbe arrivare in prestito con obbligo di riscatto in favore del club di De Laurentiis".