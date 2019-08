Napoli-Llorente, da Firenze: incontro tra Giuntoli e l'agente, lo spagnolo si avvicina

Ultime calciomercato Napoli - Fernando Llorente ed il Napoli sono sempre più vicini. L'attaccante spagnolo, considerato il piano B dopo l'allontanamento dell'obiettivo Icardi, è in pole position per completare lo slot dei centravanti a disposizione di Carlo Ancelotti per la prossima stagione.

Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, nella giornata di oggi l'intermediario dell'attaccante spagnolo, Frank Trimboli, si è incontrato infatti con il ds partenopeo Giuntoli e altri dirigenti azzurri in un ristorante tra Coverciano e lo stadio Artemio Franchi. Le parti lavorano ad una soluzione in tempi brevi per evitare anche l'inserimento di altri club: proprio ieri, infatti, lo stesso agente dell'ex Tottenham aveva incontrato la dirigenza della Fiorentina. Ad oggi però il Napoli resta avanti in attesa dello sprint decisivo.