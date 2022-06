Koulibaly-Napoli, c'è il rinnovo? Sportitalia: valuta offerta leggermente più bassa e vuole chiarirsi col club

Calciomercato Napoli ultimissime oggi sul futuro di Kalidou Koulibaly. L'esperto mercato di SportItalia, Alfredo Pedullà, fa il punto della situazione sul difensore senegalese confermando la posizione di Spalletti (ritiene il giocatore incedibile) e l'apertura del pilastro azzurro ad ascoltare una nuova proposta di rinnovo leggermente al ribasso in assenza di offerte serie dall'estero.

Sono giorni molto delicati, quelli di Kalidou Koulibaly. Lui ha una priorità: chiarire con il Napoli, possibilmente rinnovare il contratto in scadenza tra un anno, ma comunque non deteriorare un rapporto che è stato fin qui bellissimo. Per questo motivo recentemente ha preferito non esporsi con le parole. Ecco cosa scrive Alfredo Pedullà sul proprio portale.

La priorità di Koulibaly è quella di Spalletti che lo ritiene insostituibile. Potremmo andare oltre: forse per l’allenatore è l’unica pedina davvero insostituibile dell’organico, nessuno si offenda. Ora si potrebbe anche arrivare fino alla conclusione del contratto senza rinnovo: non lo escludiamo, ma non sarebbe un inno alla chiarezza e alla serenità. Koulibaly non vorrebbe rinnovare per meno di 5 milioni (oggi guadagna di più), l’offerta è più bassa, vedremo nei prossimi giorni. Soltanto in un secondo momento prenderà in considerazione altre soluzioni che comunque passerebbero attraverso un placet del Napoli. Il Barcellona è da settimane interessato, ma oggi non può fare passi per il cartellino. E Spalletti aspetta…