Kepa-Napoli, Cdm: trattativa a buon punto, intensificato l'assalto! Definita la formula, due le alternative

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi. Club azzurro al lavoro per completare l’organico, il mercato chiude il primo settembre, le strategie del club di De Laurentiis si fanno sempre più intense. Una delle questioni più spinose riguarda il portiere, il Napoli ha intensificato l’assalto per Kepa del Chelsea.

Una delle questioni più spinose riguarda il portiere, il Napoli ha intensificato l’assalto per Kepa del Chelsea, che nell’arco di quattro anni è passato dallo status di estremo difensore più pagato al mondo (80 milioni di euro dall’Athletic Bilbao con Sarri in panchina) a riserva di Mendy con sole quattro presenze nella scorsa stagione. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla trattativa evidenziando che lo spagnolo vuole rilanciarsi con la SSC Napoli.

Kepa vuole rilanciarsi e il Napoli lavora per convincere il Chelsea a cederlo in prestito con diritto di riscatto e ingaggio condiviso. Il basco è in cima alla lista, la trattativa è a buon punto visti anche gli ottimi rapporti con il Chelsea ma Giuntoli si cautela anche con altre soluzioni. Il Napoli non ha fretta, vuole imporre le proprie condizioni al mercato, accettando anche il rischio d’aspettare l’ultima settimana disponibile. Piace anche Keylor Navas del Paris Saint Germain, il Napoli pensa di poter essere competitivo se non ci saranno blitz di altri club più prestigiosi. Navas potrebbe diventare un’opzione concreta solo con la stessa formula di Kepa. Nel lotto delle idee c’è anche Trapp dell’Eintracht Francoforte, una pista che, invece, potrebbe svilupparsi a titolo definitivo con un investimento di circa 5 milioni di euro. Con un portiere di livello internazionale, Meret sarebbe in bilico e, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023.