Napoli-James Rodriguez, Il Mattino: la coppa America sta facendo lievitare il prezzo, ora ADL dà priorità alle cessioni

Ultimissime calcio Napoli oggi sull'affare James Rodriguez. Il colombiano di proprietà del Real Madrid, reduce dal prestito biennale al Bayern Monaco, continua ad essere il primo obiettivo in entrata per Aurelio De Laurentiis su netto suggerimento di Carlo Ancelotti.

Ultime notizie calcio Napoli su James Rodriguez

Ma la trattativa ha ancora qualcosa da sbloccare e nel frattempo, come riferisce l'edizione odierna de Il Mattino, si è messa di mezzo anche la Coppa America e le ottime prestazioni di James. Il suo rendimento, infatti, sta confermando quello che Ancelotti ha sempre pensato sul suo conto, ma allo stesso tempo sta anche facendo leggermente lievitare le sue quotazioni. Ora, specifica il quotidiano, dopo aver portato l'affondo per Manolas, il Napoli ha la priorità cessioni.

James Rodriguez al Napoli, De Laurentiis lavora al colpaccio

Proprio sull'affare di calciomercato Napoli per James Rodriguez si è espresso ieri il patron azzurro Aurelio De Laurentiis a margine di un evento alla camera dei deputati:

"Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c'è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. Abbiamo tante trattative e negoziazioni in ballo. Bisogna trattare però anche il mercato in uscita, abbiamo 40 giocatori, dobbiamo sistemarne tanti"

James Rodriguez in attesa di novità dal Sud America

"Andare al Napoli e tornare a lavorare con Ancelotti? Non so, per ora sto solo pensando alla nazionale e a giocare una buona Coppa America", James Rodriguez resta abbottonato e non si scopre circa il suo futuro. Vuole prima chiudere questa sua avventura con la Nazionale Colombiana. Da San Paolo, il trequartista di proprietà del Real Madrid, dopo aver battuto il Qatar qualificandosi per i quarti di finale, tiene la bocca bella cucita.