James Rodriguez-Napoli, Il Mattino: ha detto sì ad Ancelotti, si può chiudere a 40 milioni

Ultimissime calciomercato - L'edizione odierna de Il Mattino ritaglia ampio spazio al calciomercato e rilancia il nome di James Rodriguez, con tanto di trattativa portata avanti. Dalle pagine del quotidiano si apprende di un Carlo Ancelotti che si sarebbe mosso con Jorge Mendes per James Rodriguez,.

Gli strumenti fiscali che le nuove leggi finanziarie mettono a disposizione possono far derogare all'asticella degli stipendi: con uno stipendio vicino ai 7mln netti, il colombiano peserebbe tra gli 8,5 e i 9 milioni a bilancio ed il Napoli ha già sondato il Real, forte dei rapporti di Ancelotti e dello stesso De Laurentiis con Florentino Perez.

Sul tavolo una prima offerta: prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni, ma i blancos vorrebbero cedere subito per far cassa. Il Napoli, forte del sì di Rodriguez e del suo potente agente, Jorge Mendes, studia un rilancio che può convincere il Real: spifferi, però, fanno trapelare un moderato ottimismo per il proseguimento della trattativa.

La figlia tra l'altro è stata per diversi giorni a Napoli, ospite dello zio a fine marzo. La sorella di Ospina, Daniela, è stata sposata con il campione colombiano. E l'ex moglie e la figlia di James Rodriguez hanno potuto già manifestare il proprio gradimento per la città