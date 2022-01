Napoli, incontro con l'agente di Malcuit: addio a parametro zero

Calciomercato Napoli. Mentre il mercato di gennaio si avvia velocemente a conclusione, il Napoli è già al lavoro per programmare le prossime operazioni rimandate all'estate. Una parte consistente del lavoro di Giuntoli sarà riservato ai prolungamenti contrattuali dei giocatori in scadenza e così il Napoli calcio ha già organizzato un incontro con Fali Ramadani, agente di calciatori che possiede la procura del difensore Kalidou Koulibaly e del terzino Kevin Malcuit.

Il futuro di Koulibaly e Malcuit

Ecco cosa riferisce il giornalista Nicolò Schirà su Twitter a proposito del futuro di Koulibaly e Malcuit: "Programmato un incontro tra Napoli e l'agente Fali Ramadani nei prossimi giorni per discutere del futuro. Koulibaly potrebbe prolungare il contratto fino al 2025 e diventare il prossimo capitano, mentre Malcuit potrebbe partire da free agent".

Insomma, mentre per Koulibaly si prospetta un futuro in maglia azzurra da capitano dopo l'addio di Insigne, Malcuit potrebbe partire a parametro zero a fine stagione: il suo contratto, infatti, scade a giugno 2022.