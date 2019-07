Repubblica - Napoli in fase di stallo: oltre James Rodriguez si bloccano altri 3 affari

Ultimissime Calciomercato Napoli - James Rodriguez e non solo: per la SSC Napoli si blocca anche l'affare riguardante Hirving Lozano. Lo rivela Antonio Corbo nel suo editoriale mercato per La Repubblica oggi in edicola. Ecco un breve estratto:

Non va meglio con Raiola. Nessuna offerta per Insigne dopo averne promesse tante. In parallelo si blocca la trattativa per il messicano Lozano, gradito da Ancelotti ma gestito purtroppo dallo stesso Raiola. Tace anche l’agente Mario Giuffredi. Ha portato Di Lorenzo dall’Empoli, un buon affare per il procuratore di Casoria. Ma lascia ancora a Napoli Mario Rui e Hisay. Finora il mercato del Napoli segnala un solo acquisto: Manolas, con affare concluso tra Napoli e Roma nella distante Montecarlo. Guarda caso, lo studio di Raiola. Dipende tutto dai procuratori. Non è un caso se gli esperti spiegano cosi lo stop di Icardi: “Si sblocca se cambia moglie o agente”. Chissà se è vero, ma Icardi è punito perché preferisce l’amore al sistema.