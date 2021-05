Napoli in Europa League, Gazzetta: torna Spalletti in pole! Via due top player, spina Insigne

Napoli calcio notizie oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport per la panchina SSC Napoli 2021-22 dopo il flop nell'ultima gara col Verona e l'addio al sogno Champions è tornato prepotentemente in pole il nome di Luciano Spalletti

Probabilmente, il presidente si prenderà qualche giorno di tempo per valutare ogni cosa prima di convocare il nuovo tecnico per la firma. Fermo restando, in ogni modo, che il colpo di scena è sempre dietro l’angolo con De Laurentiis. C’è la delusione da sbollire, adesso, prima di ogni altra cosa. La mazzata è stata pesante, in 90 minuti il Napoli ha gettato al vento 50 milioni di euro con una prestazione poco convincente, venendo meno nei suoi giocatori più importanti. Bisognerà rimettere mano al progetto, si partirà con la scelta del nuovo allenatore, passando per una valutazione generale della stagione e per arrivare ai giorni del calciomercato: in lista di sbarco, adesso, potrebbero esserci Koulibaly e Ruiz. E, poi, c’è la spina del rinnovo di Insigne.