Mundo Deportivo - Il Siviglia vira su Milik, De Laurentiis fissa il prezzo: gli azzurri pensano ad Immobile per sostituirlo

Calciomercato Napoli. Le manovre in casa azzurra proseguono dal punto di vista delle trattative: uno dei rebus maggiori è legato al futuro di Arek Milik che appare sempre più vicino a poter lasciare il Napoli al termine della stagione. Il centravanti polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e non ha ancora accettato il rinnovo, con il club di De Laurentiis che ha iniziato a guardarsi intorno per trovare il sostituto ideale.

Mercato Napoli, possibile avvicendamento Milik-Immobile

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, sarebbero diverse le squadre pronte a puntare su Milik la prossima stagione a partire da Everton, Atletico Madrid, Tottenham e Milan: l'ultima in ordine di tempo è il Siviglia che sta facendo attenzione alla situazione del polacco. Al momento il patron De Laurentiis non è intenzionato ad accettare offerte al di sotto dei 30 milioni, con la speranza che un'asta possa aumentare il valore del giocatore. In caso di partenza, conclude il quotidiano spagnolo, il Napoli si fionderebbe su Ciro Immobile per completare il reparto offensivo.