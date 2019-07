Sky - Ancelotti apre a Icardi, l'argentino aspetta ancora per poco la Juve! Per James la trattativa non si sblocca

Calciomercato Napoli - Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Romano, collega di Sky Sport, ci sarebbe un clamoroso retroscena di mercato che riguarda James Rodriguez. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24:

"Il Napoli vuole prendere almeno un giocatore di qualità, un attaccante che faccia gol e provare a sfruttare opportunità in prestito come James Rodriguez, ma la trattativa non si è ancora sbloccata.

Carlo Ancelotti ha detto che ha sempre lavorato con grandi centravanti come Icardi, il tecnico del Napoli ha tenuto aperta la porta al Napoli, ma Icardi ad oggi aspetta la Juventus. Il calciatore però non aspetterà molto, ancora un paio di settimane massimo e poi inizierà a guardarsi attorno".