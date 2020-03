Napoli-Fares, TMW: gli azzurri lo seguono da un anno, la prossima estate può essere quella giusta

Ultime mercato Napoli. Gli azzurri continuano ad essere molto attivi in vista del calciomercato estivo: già acquistati Petagna e Rrahmani, il Ds Giuntoli ha ancora diversi obiettivi sul proprio taccuino.

Mohamed Fares

Calciomercato Napoli, obiettivo Fares

Come riportato da Tuttomercatoweb, il Napoli continua a seguire con interesse Mohamed Fares. Il terzino algerino della SPAL è tornato in campo nel successo di Parma, dimostrando di aver messo da parte le noie muscolari. Attenzionato dal Napoli sin dallo scorso anno, i dirigenti partenopei hanno fatto sapere di essere ancora interessati al classe '96: in estate potrebbe esserci un nuovo assalto.