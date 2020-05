Napoli su Enzo Le Fée del Lorient: si ispira ad Iniesta e costa 10-15milioni

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie di mercato: il Napoli sulle tracce di Enzo Le Fée, centrocampista francese del Lorient. A dare la notizia è stata la redazione di L'Equipe, prestigioso quotidiano sportivo francese: Le Féè piace al Napoli, ma anche all'Atalanta ed al momento il prezzo del suo cartellino si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro.

Ultimissime calciomercato: Napoli su Enzo Le Fée

Ultime Napoli calciomercato, scrive L'Equipe: "Enzo Le Fée ha solo una stagione da professionista alle spalle - quest'anno ha giocato in Serie B francese, dopo un anno in seconda squadra - ma è già un calciatore molto corteggiato. Al Lorient, il suo allenatore Pelissier lo ha alternato con il più esperto Marveaux, ma a soli 20 anni Le Fée è riuscito comunque a guadagnare ben 26 presenze in Ligue 2".

Il centrocampista nato a Lorient piace tantissimo soprattutto in Italia. "Il Napoli lo apprezza particolarmente e prenderebbe in considerazione l'idea di avviare le trattative con il Lorient per provare ad acquistarlo. Anche l'Atalanta ha chiesto informazioni per Le Fée, così come il Milan, che però al momento non lo reputa prioritario". Nel frattempo il giocatore acquista visibilità ed ha già collezionato qualche presenza con la Nazionale francese under-20.

Il contratto che lega Enzo Le Fée al Lorient dura fino al 2023 e non è detto che sarà facile strapparlo ai francesi. Il costo del suo cartellino si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma l'FC Lorient ha appena vinto il campionato di Ligue 2 e il prossimo anno - nella Serie A francese - difficilmente vorrà fare a meno di un centrocampista così promettente come Le Fée.

Enzo Le Fée

Le Fée: età, stile di gioco

Le Fée, classe 2000, è descritto come un centrocampista creativo e tecnico, con buona visione di gioco. Si ispira ad Andrés Iniesta.