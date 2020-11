Ultime notizie calcio mercato Napoli - Sono tante le squadre che si stanno muovendo per Florian Thauvin, talento in forza al Marsiglia e con il contratto in scadenza. Stando a quanto riportato da Telefoot, l'OM si starebbe muovendo seriamente per rinnovargli il contratto e blindarlo, con la trattativa che ora sembra più che mai aperta.