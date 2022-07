Napoli e Inter beffate per Milenkovic: spunta un’altra big

Milenkovic si prepara a salutare la Fiorentina con diversi club italiani alla ricerca del rinforzo in difesa: Inter e Napoli in modo particolare.

Milenkovic Fiorentina

Fiorentina Milenkovic vicino all'addio, niente Napoli e Inter

Come riporta calciomercatotv.it, il mercato è imprevedibile e il nome di Milenkovic fa gola a diversi top club europei: la Fiorentina non ha ancora proposto il rinnovo al difensore ed il giocatore insieme all’entourage sono vigili sul mercato pronti a valutare le diverse proposte. Indiscrezioni di mercato sempre più insistenti danno il difensore in partenza. Il calciomercato porterebbe, quindi, Milenkovic lontano dalla Fiorentina con Inter e Napoli pronto all’assalto in caso di addio di Skriniar e Koulibaly. In scadenza a giugno 2023 con i gigliati, Milenkovic, accostato spesso al Napoli e all’Inter, piace a diversi club europei in particolare all’Atletico Madrid.

