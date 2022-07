Gazzetta: Napoli irrompe su Dybala! Ecco il piano per coprire l'ingaggio, è atteso in Italia

Calciomercato Napoli, le ultimissime oggi. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport fa il punto sulla suggestione Joya immaginando le grandi d'Italia al tavolo da poker, dove si gioca in un solo colpo tutta la posta che decide la serata. Inter, Milan, Roma e Napoli stanno tutte attorno a quel tappeto verde in attesa del rilancio giusto per aggiudicarsi il piatto forte: Paulo Dybala, vale a dire il giocatore che in questo momento può cambiare gli equilibri del campionato nella corsa scudetto.

Dybala Napoli

Napoli-Dybala, il piano per coprire l'ingaggio

Ecco cosa scrive Gazzetta riguardo all'ostacolo dell'ingaggio elevato:

Al di là dei sogni il Napoli ha conti in ordine e ha già raggiunto l’obiettivo di scendere sotto gli 80 milioni di monte ingaggi. Dunque una eccezione che conferma la regola può permettersela. Oggi sta proponendo un ingaggio da 6 milioni netti a Koulibaly, ma se il difensore non accettasse ecco che quelle cifre potrebbero essere investite su Dybala, anche se la questione sui diritti di immagine aprirebbe una lunga trattativa non ancora abbozzata.

Dybala al Napoli? L'argentino sta tornando in Italia

L’argentino è atteso in Italia fra oggi e domani, troverà a Torino Antun e i suoi agenti coi quali farà il punto. Nel panorama delle pretendenti ce n’è una che non ha problemi economici: il club di Aurelio De Laurentiis. Ieri il figlio Edoardo a Dimaro, a richiesta dei tifosi su Dybala ha risposto: «Chi lo sa, le vie del Signore sono infinite». Frase che ha scatenato i sogni dei napoletani. Al punto che qualche ora dopo lo stesso vice presidente ha tenuto a precisare: «Non c’è stata nessuna apertura, qualsiasi giocatore potrebbe essere comprato dal Napoli».