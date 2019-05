Napoli-Di Lorenzo, TMW: "Sorpasso della Roma: ora sono in pole"

È uno dei terzini rivelazione dell’anno. In un ruolo, peraltro, dove non c’è storicamente abbondanza e per questo da sempre la caccia al giocatore nel ruolo è forte ogni estate. E lo è anche quella per Giovanni Di Lorenzo, sorpresa dell’Empoli in questa annata. Non mancano i rumors, le richieste, ma pure le offerte. C’è stato un sondaggio del Napoli ma la trattativa più calda è quella con la Roma. C’è il placet dell’Empoli a trattare e anche il gradimento del giocatore. La Roma è in pole per Di Lorenzo.