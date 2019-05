Il Mattino - Di Lorenzo è il primo colpo del Napoli: 8 milioni più bonus all'Empoli, quinquennale da 1.3 al giocatore

Ultimissime calciomercato Napoli - Il primo colpo del Napoli è Giovanni Di Lorenzo dall'Empoli, ieri ha anche svolto le visite mediche e oggi è prevista la firma sul contratto per ufficializzare la trattativa. Il 25enne approda in un top club dopo anni di gavetta calcistica. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino sulle cifre dell'affare.

Oggi pomeriggio è prevista la firma del contratto a Napoli all'hotel Vesuvio. Le cifre dell'operazione: 8 milioni più uno di bonus all'Empoli, accordo per cinque anni da 1.3 milioni a stagione con il difensore. Il primo rinforzo per la prossima stagione è il terzino con il fiuto del gol che in avvio di carriera giocava da attaccante e il suo soprannome era Bati-gol, visto che da ragazzino il suo idolo era Batistuta.