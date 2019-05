Gazzetta - Napoli e Roma si contendono Di Lorenzo dell'Empoli

Ultime calciomercato Napoli. Giovanni Di Lorenzo continua ad impressionare a suon di prestazioni positive con l'Empoli. Il terzino destro è andato a segno anche oggi con un grandissimo gol nel successo per 4-1 dei toscani sul Torino: una vittoria che ha consentito alla formazione di Iachini di scavalcare il Genoa e tirarsi momentaneamente fuori dal terzultimo posto.

Calciomercato Napoli, idea Di Lorenzo

Come riportato su Twitter da Nicolò Schira, collega de La Gazzetta dello Sport, la prossima estate potrebbe esserci una vera e propria asta per il classe '93 (4 gol e 3 assist in stagione): al momento Napoli e Roma sono le squadre maggiormente interessate al ragazzo. Questo quanto scritto dal giornalista della rosea: