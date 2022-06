Colpo di scena Deulofeu-Napoli, da Udine: distanza minima ma può saltare tutto

Calciomercato Napoli- Napoli e Deulofeu promessi sposi ma la fumata bianca proprio non arriva. E non è da escludere anche un clamoroso colpo di scena adesso. Nonostante la disponibilità del giocatore, la voglia di vestire l’azzurro e una distanza anche minima, non è infatti da scartare un epilogo amaro.

Mercato Napoli, rischia di saltare Deulofeu al Napoli?

E’ quanto riferisce Il Messaggero Veneto. Si registra “un rallentamento che potrebbe addirittura precludere a un clamoroso ripensamento da parte della società partenopea”, si legge dalla versione on line. Due i motivi: da una parte la questione economica, dall’altra la possibilità di un dietrofront di Dries Mertens.

Deulofeu-Napoli, le distanze domanda-offerta

