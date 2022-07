Da Udine - Deulofeu aspetta il Napoli, ma non disdegna una permanenza: Pafundi e Gaetano possibili chiavi di volta

Calciomercato Napoli. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per la trattativa Deulofeu-Napoli. Nonostante le smentite, l'attaccante dell'Udinese resta nel mirino degli azzurri ma vanno ancora limate delle distanze con il club bianconero: l'ex Milan ha già dato il suo placet ed è in attesa di novità.

Deulofeu

Deulofeu-Napoli, le ultime

Secondo quanto riportato da UdineseBlog, lo stesso Deulofeu starebbe anche valutando una permanenza in bianconero. Lo spagnolo si trova bene ad Udine e qualora saltasse l'affare con il Napoli non disdegnerebbe di restare dov'è.

Intanto il club di De Laurentiis prova opportunisticamente a defilarsi, seppur l'operazione resta calda: la chiave di volta potrebbe essere l'inserimento di Gaetano nell'operazione e di un'opzione in favore del Napoli per l'acquisto futuro del giovane e talentuoso Pafundi. Sullo sfondo, infine, c'è sempre la Fiorentina che studia la mossa (ma non è in cima alle preferenze di Deulofeu).