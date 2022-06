De Laurentiis indagato, contratto Osimhen sequestrato e PC/tablet patron requisiti: il bilancio del blitz

Calciomercato Napoli, per la compravendita dell’attaccante nigeriano dal Lilla è scesa in campo la Procura della Repubblica di Napoli. Perquisizioni nelle sedi del club a Castel Volturno e Roma. Ipotizzato il reato di falso in bilancio: iscritti nel registro oltre al patron azzurro anche la moglie Jacqueline Baudit e i figli Edoardo e Valentina. Contratto di Victor sequestrato. Stessa accusa anche per Chiavelli amministratore delegato del club.

Affare Osimhen De Laurentiis indagato guardia di finanza

Indagine GDF, sequestro contratto Osimhen Pc/tablet De Laurentiis

Da Napoli a Roma. Passando per Los Angeles: De Laurentiis, infatti, si trova negli States ed è proprio dalla California che ha appreso dell'operazione che gli uomini del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno eseguito ieri mattina. Perquisiti nell'ordine: la sede della FilmAuro a Roma e il quartier generale della SSC Napoli a Castel Volturno. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport sono stati acquisiti: lettere, e-mail, comunicazioni telefoniche, flussi finanziari e ogni altra forma di relazione intercorsa tra i dirigenti della società azzurra, i membri che all'epoca componevano l'entourage di Osimhen e gli ex dirigenti del Lilla. I militari della Gdf hanno prelevato anche alcuni dispositivi elettronici del presidente De Laurentiis (il computer, l'iPad)