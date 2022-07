Sondaggio recente manager USA per l'acquisto SSC Napoli, De Laurentiis: "Non vendo". I motivi

Dopo il comunicato emanato nel tardo pomeriggio che ha stroncato definitivamente le voci su una possibile cessione da parte della Filmauro della proprietà Ssc Napoli, l'edizione odierna de Il Mattino dedica ampio spazio ai rumors circa un avvicendamento alla guida del club con l'avvento di un gruppo di investitori.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha chiarito con forza che non cederà la società, rilevata 18 anni fa in un’aula del tribunale di Castel Capuano. La puntualizzazione a proposito di una voce sulla proposta di un fondo da 650 milioni per il Napoli, smentita con decisione: «De Laurentiis non ha intenzione di vendere il Napoli e non c’è alcuna trattativa in corso». E poi: «Tra l’altro, in passato, De Laurentiis ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari». Sarebbe quella di un fondo americano, pervenuta quattro anni fa.

Cessione Napoli De Laurentiis

Sondaggio acquisto Ssc Napoli, retroscena risposta De Laurentiis

Il quotidiano non si limita solo ad interpretare il comunicato del sodalizio azzurro ma svela che ci sarebbe stato un altro sondaggio piuttosto recente per capire la fattibilità dell'acquisto