Contatti con l'entourage di Lovren! Può rientrare nell'affare Koulibaly, il Liverpool ci prova [ESCLUSIVA]

Un tesoretto record più una contropartita tecnica. Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it, è questo l'ultimissimo tentativo del Liverpool per mettere le mani su Kalidou Koulibaly del Napoli.

Mercato Napoli, l'offerte del Liverpool per Koulibaly

E' un interesse concreto quello dei Reds, avanzato in pieno coronavirus e malgrado le incertezze sul domani sia tecniche che soprattutto economiche. Ma ciò non frena il club di Anfield le cui risorse di certo non mancano. Anzi: la società è pronta a rilanciare in maniera importante. Un assalto che corrisponde a un'offerta che oscilla tra i 60 e i 70 milioni di euro più, appunto, l'inserimento di Dejan Lovren in scadenza nel 2021.

L'obiettivo inglese è chiaro: affiancare Koulibaly a Virgil van Dijk, così creare la coppia difensiva più forte al mondo. Al momento si è chiaramente ai sondaggi esplorativi, ma i campioni d'Inghilterra riscontrato una disponibilità partenopea soprattutto per volontà del senegalese pronto a un salto di qualità. In realtà tutti sarebbero potenzialmente favorevoli. A partire da Aurelio De Laurentiis che incasserebbe anche nel mercato probabilmente più al ribasso di sempre causa Covid-19, passando per Lovren che si è detto favorevole all'azzurro e a un'esperienza in Serie A. Un giocatore, tra l'altro, che è da anni nel database della società.

Il Ds Cristiano Giuntoli è già in contatto con l'agente per capirne le richieste, ma l'ex Southampton, sia chiaro, non è il primo della lista per rinforzare la difesa. Fa gola l'occasione potenziale che si profila e l'esperienza tra Liverpool e Croazia, ma si valuta anche la carta d'identità del giocatore che non ne fa più un giovanotto. E' una pista che verrà tenuta in considerazione, soprattutto quest'estate, ma che non sarà prioritaria.

Poi è ovvio: tutto dipenderà soprattutto da che direzione prenderà il calcio nei prossimi mesi. Fossimo in uno stato di normalità, si partirebbe da questa base descritta. Domani può invece succedere di tutto. Nel bene e soprattutto nel male. Maledetto Covid-19.

