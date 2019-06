Tuttosport - Mazzarri vuole Mario Rui, Cairo disposto a spendere la cifra richiesta dal Napoli

Ultimissime calciomercato - L'edizione odierna di Tuttosport ritaglia ampio spazio al calciomercato e alle trattative chevedono coinvolto il Napoli: in particolare sulla vicenda terzini, con Mario Rui in partenza e che piace molto al Torino di Mazzarri.

Il Torino ha le idee sono chiare: c’è un primo obiettivo e una alternativa. Alla prima voce si torna a Mario Rui, portoghese del Napoli espressamente richiesto dallo stesso Mazzarri che ha ottenuto l’ok della società all’apertura di una trattativa. Costa attorno ai 13 milioni di euro, una cifra che Cairo è disposto a spendere, per accontentare il proprio allenatore.

Mario Rui, nei piani del tecnico, è infatti l’uomo giusto per interpretare la doppia fase. L’altra opzione Visto che sull’azzurro c’è una certa concorrenza, si va dalla Samp al Milan, passando per il Benfica, il Toro tiene in considerazione anche la possibilità di ingaggiare Laxalt