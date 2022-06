Colpo di scena mercato Napoli, Il Mattino: Ostigard in stand-by, chiesto Casale al Verona!

Calcio mercato Napoli le ultimissime oggi. Dall’America il patron azzurro Aurelio De Laurentiis coordina il suo team nelle operazioni di rinnovamento della rosa. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino con Ostigard il Napoli è in pausa di riflessione, c'è ancora distanza su cifre del cartellino e bonus col Brighton.

Casale Napoli Verona

Casale-Napoli, De Laurentiis contatta Hellas Verona

Secondo il quotidiano le riflessioni su Ostigard avrebbero indotto la proprietà partenopea a sondare il piano B. Come riporta Il Mattino nelle ultime ore il patron azzurro ha contattato il Verona per capire il prezzo di Casale. Il centrale viene valutato circa 10 milioni di euro ed è un difensore che ha colpito molto il club azzurro. Il cerchio ormai si sta chiudendo: al Napoli manca ancora un difensore per completare la rosa dopo l’addio di Tuenzebe e il quarto centrale sarà uno tra Ostigard e Casale.

Ostigard al Napoli, l'ostacolo per chiudere la trattativa

C'è il gradimento totale del difensore ex Genoa verso l'ipotesi partenopea, si sta lavorando anche con il Brighton per la cessione del giocatore norvegese che il club inglese non vuole svendere. Il calciatore è in scadenza 2023, non c'è volontà di rinnovare col Brighton e la squadra inglese non vuole perderlo a zero. Ecco perché gli inglesi vogliono monetizzare in questa sessione di mercato. La forbice attualmente è di circa 2 milioni, il Napoli ne offre 4 mentre il Brighton ne chiede 6. In settimana quindi nuovo incontro tra le parti per cercare di limare la distanza tra domanda e offerta. Se questo ostacolo sarà superato già in settimana, il Napoli andrà a chiudere l'operazione per l'arrivo di Ostigard che diventerà quindi il 4° difensore centrale della rosa.