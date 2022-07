Da Valencia - Gattuso insiste per Politano e Mertens: incontro con la dirigenza, i dettagli

Notizie Napoli calcio. Il Valencia di Gattuso guarda con insistenza in casa Napoli; secondo quanto riportato da Superdeporte.es, il tecnico ha chiesto alla dirigenza una sforzo per arrivare a Matteo Politano e Dries Mertens.

Napoli, Gattuso su Politano e Mertens

L'incontro tra Sean Bai e Gattuso è servito anche a parlare di nomi sul mercsto. Il miglior piazzato per firmare per il Valencia è Matteo Politano. Il calciatore del Napoli ha deciso di lasciare il club italiano e il Valencia è la sua priorità per la presenza di Gattuso. Il Valencia è in contatto permanente con il suo agente. Nel sud d'Italia danno per scontata l'operazione e riferiscono che il Napoli sta cercando un sostituto per l'esterno.

Un altro giocatore nell'agenda del Valencia è Dries Mertens. Oltre al Valencia, sono tanti i club che hanno bussato alla sua porta. Il giocatore ha molti guadagni nel calcio internazionale e la sua firma non è facile perché il Valencia non può competere finanziariamente con altri club. Uno dei grandi impedimenti dell'operazione è l'alto profilo del calciatore, proibitivo per il Valencia.