Gazzetta - Giuntoli punta cinque calciatori in Serie A e uno in B, tutti i nomi per il Napoli

Le attenzioni del Napoli sul mercato sono quanto mai alte anche verso altre piste. Accomunate da due fattori: riguardano elementi di prospettiva e già rodati in Serie A, come racconta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Napoli

“Così nel mirino di Giuntoli ci sono i nomi di tre difensori e centrocampisti. Con differenti caratteristiche: Mattia Viti dell’Empoli e Federico Gatti del Frosinone per il ruolo di centrale difensivo, mentre per Fabiano Parisi si guarda alla fascia sinistra della retroguardia da potenziare al di là dell’arrivo di Olivera. In mediana l’opzione Samuele Ricci dell’Empoli come play, mentre Ivan Ilic del Verona si propone per più ruoli del reparto. La soluzione Nedim Bajrami dell’Empoli riguarda invece la trequarti”