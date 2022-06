Accostato al Napoli, Asllani ad un passo dall'Inter: le cifre dell'operazione

Calciomercato Napoli. Accostato anche al Napoli, Asllani è ormai ad un passo dall'Inter. Marotta ha messo le mani su uno dei talenti più cristallini emersi nell’ultima stagione di serie A con la maglia dell'Empoli, con il regista classe 2002 vicinissimo al trasferimento in nerazzurro.

Asllani

Inter, Asllani ad un passo

Come riporta Calciomercato.com, quella odierna sarà una giornata decisiva per il futuro di Asllani. Nelle prossime ore l’Inter incontrerà l’Empoli per definire l’operazione sulla base di 14 milioni più diversi bonus. Un’intesa di massima con l’entourage del centrocampista albanese era già stata trovata nei giorni scorsi, ora gli ultimi dettagli con il club toscano.