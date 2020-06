Dalla Francia - Napoli, accordo totale per Gabriel! Il Lille però temporeggia in attesa di nuove offerte

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei nomi più volte accostati al Napoli per puntellare la linea difensiva in caso di addio di Kalidou Koulibaly è quello di Gabriel del Lille.

Napoli, preso Gabriel: notizia dalla Francia

Stando a quanto riportato dal portale Footmercato, la trattativa tra il club francese e quello azzurro sarebbe giunta ad un accordo totale sulla base di una offerta da venti milioni di euro. Intesa di massima anche con il calciatore, al quale sarà garantito un contratto di cinque anni a due milioni a stagione. Il Lille, però, da parte sua, prima di chiudere in via definitiva questa operazione aspetta di capire se ci saranno rilancio dal momento che sulle sue tracce ci sono da tempo Everton, Tottenham, Real Madrid e Paris Saint Germain.

Gabriel Magalhaes

Gabriel dos Santos Magalhaes è un difensore brasiliano nato a San Paolo, classe 1997, che gioca al Lille, in Francia. E' alto 190 centimetri e pesa 87 kilogrammi.

Gabriel è cresciuto calcisticamente in Brasile, nell'Avaì, ma si è trasferito in Francia molto giovane, quando è stato acquistato dal Lille nel 2017, all'età di 20 anni. Da allora un paio di prestiti, prima al Troyes e poi alla Dinamo Zagabria, fino a conquistarsi un posto fisso in prima squadra al Lille. 34 presenze e 1 gol nella stagione 2019/2020.