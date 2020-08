Calciomercato Napoli - Il Napoli inizierà il ritiro a Castel di Sangro dal 24 agosto. Come riporta Il Mattino, non c'è solo il mercato in uscita, ma gli azzurri restano sempre vigili con il ds Giuntoli sul mercato in entrata.

Napoli: Boga, Veretout e Gabriel pronti ad entrare

In questo scenario Boga, Veretout e Gabriel sono alla finestra. Se esce uno, entra un altro. Ma senza prima cedere il Napoli non comprerà. Ed è questo il motto dell’estate.