Beto al Napoli? Il Mattino: fissato il prezzo! Ecco il piano, il portoghese ha un sogno

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna de Il Mattino aumenta l’interesse per Beto, attaccante portoghese che in questa stagione si è preso la scena a suon di gol e prestazioni di peso.

Calciomercato Napoli Beto

Mercato Napoli, il piano Beto

Secondo quanto riferisce il quotidiano il giocatore rivelazione dell'ultima serie A sogna di giocare in Champions il prossimo anno e potrebbe arrivare a Napoli come vice Osimhen. L’Udinese lo ha riscattato dal Portimonense, squadra del campionato portoghese, per circa 7 milioni di euro e dopo l’ultima stagione da protagonista ha tutte le intenzioni di guadagnare sulla sua cessione. La richiesta iniziale dell’Udinese si aggira sui 18 milioni, ma l’impressione è che ’operazione si possa chiudere anche per 15 milioni, che sarebbe più del doppio del prezzo pagato al suo club di provenienza. Al suo primo anno in Serie A, Beto ha collezionato 28 presenze con la maglia dell’Udinese, segnando 11 gol.