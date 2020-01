Napoli-Acuna, occhio all'Inter: lo Sporting Lisbona ha rifiutato la prima offerta di Marotta

Ultime calcio Napoli - Lo Sporting Lisbona avrebbe detto di no alla prima proposta dell’Inter per Marcos Acuña, giocatore che interessa per coprire la casella dell’esterno sinistro. Questo è quanto ha riportato O Jogo circa il primo assalto dei nerazzurri sul giocatore argentino ex Racing. Per Acuña l’Inter avrebbe offerto 1 milione di euro per il prestito immediato più altri 9 in estate se fosse stata esercitata la clausola di diritto di riscatto. Una richiesta per il momento rimandata al mittente. Lo Sporting, infatti, che ha acquistato il giocatore nel 2017 per 9.6 milioni, non vuole scendere dai 20 milioni chiesti esattamente un anno fa allo Zenit di San Pietroburgo che si era fatto sotto per il giocatore.

Calciomercato, su Acuña c'è anche il Napoli

Secondo O Jogo, il giocatore piace molto anche al Napoli, che attraverso degli intermediari avrebbe fatto recapitare un’offerta da 15 milioni per il giocatore (ma non avrebbe intenzione di raggiungere la ‘quota 20’ desiderata dallo Sporting), mentre in Spagna sulle tracce di Acuña si starebbe muovendo il Villareal.