Il Napoli ha già chiuso il primo acquisto di gennaio?

L'avventura alla guida del Napoli calcio di Luciano Spalletti non poteva iniziare meglio. 6 vittorie su 6 in campionato, pareggio in rimonta in trasferta nel difficile campo del Leicester in Europa League. Solo 2 reti subite in Serie A, con la miglior difesa d'Italia per il momento, e un attacco in grandissima forma grazie alle reti di Victor Osimhen e del resto del comparto offensivo. Se parliamo di singoli però, il vero protagonista di questo primo mese di stagione agonistica del Napoli è un altro, il colpo last minute del calciomercato Napoli.

Stiamo parlando ovviamente di Frank Zambo Anguissa, il centrocampista del Camerun che ha fatto il suo esordio in maglia azzurra nella sfida vinta 2-1 contro la Juventus lo scorso 11 settembre. Da quel momento non è più uscito dal campo, diventando il perno fondamentale del centrocampo azzurro e superando di gran lunga le aspettative dei tifosi che già lo hanno identificato come uno dei loro idoli.

Anguissa Napoli, quanto è costato e quanto costa riscattarlo

Acquistato dal Fulham in prestito oneroso a 500 mila euro con diritto di riscatto a 15 milioni, è per il momento uno degli affari migliori dell'ultima sessione di mercato estiva se teniamo conto della cifra spesa dal Napoli e delle ottime prestazioni messe in campo dal centrale di centrocampo. Tant'è vero che sembrerebbe che il Napoli stia già pensando di anticipare il riscatto del cartellino di Anguissa già a gennaio, ottenendo così magari uno sconto da parte del Fulham. Che possa essere già chiuso il primo acquisto di gennaio degli azzurri?

Intanto, a proposito di gennaio, il Napoli dovrà fare a meno di Anguissa in quel periodo a causa della Coppa d'Africa. Stesso discorso dicasi anche per Koulibaly e Osimhen. Sarà in quell'occasione che Spalletti dovrà fare il possibile per sfruttare al meglio la profondità della rosa che ha a disposizione quest'anno. Anche se va detto chiaramente, fare le veci di Anguissa non sarà affatto facile.