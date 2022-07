Napoli 2022-2023: ecco la squadra, Spalletti potrebbe giocare così!

Calciomercato Napoli, dopo la partenza di Kalidou Koulibaly il club azzurro è al lavoro per ricostruire la squadra. Il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola ipotizza quale sarà il Napoli 2022-2023, la squadra che l'anno prossimo sarà a disposizione di Luciano Spalletti per affrontare le tre competizioni (Serie A, Champions League e Coppa Italia) in cui il Napoli è in gara.

Napoli 2022 2023

Il modulo di Spalletti è sempre lo stesso: 4-2-3-1 o 4-3-3. Molto dipenderà dagli interpreti a disposizione, ma ci sono già alcune certezze.