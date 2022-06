Rai - Nandez al Napoli, è il sostituto di Demme: offerta da 10,5 milioni in prestito con diritto di riscatto

Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli hanno messo nel mirino il sostituto di Demme: è Nahitan Nandez il giocatore prescelto per rinforzare il centrocampo di Spalletti in vista della prossima stagione. Calciatore classe '95, nazionalità uruguayana, Nandez gioca al Cagliari da tre stagioni, da quando cioè nel 2019 è stato acquistato dal Boca Juniors e si è trasferito in Italia. Il Napoli lo ritiene pronto per il grande salto e nei prossimi giorni inoltrerà al Cagliari un'offerta ufficiale.

Nandez al Napoli?

Nandez Nahitan

Il giornalista Ciro Venerato al TG Sport della Rai ha svelato le cifre e i dettagli dell'operazione che potrebbe portare Nandez al Napoli. Questa l'offerta economica che il Napoli farà al Cagliari nei prossimi giorni: "Offerta di 500 mila euro per il prestito oneroso con diritto (non obbligo) di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro più 2,5 milioni di euro in bonus legati alle prestazioni". In totale quindi parliamo di un'operazione da 10,5 milioni complessivi.

Sempre secondo quanto riporta Ciro Venerato alla Rai, "il calciatore ha già dato il suo assenso al trasferimento in azzurro attraverso il suo agente".

Nandez sostituto di Demme

Nandez in Napoli-Cagliari

Bisogna dunque attendere la risposta del Cagliari, ma va chiarito che "il Napoli potrà prendere Nandez solo quando riuscirà a vendere Diego Demme. Il Valencia di Gattuso è una possibilità per il centrocampista tedesco, ma solo se De Laurentiis farà un mega sconto al suo ex allenatore. Su Demme ci sono anche club minori della Bundesliga".

Nandez sostituto di Demme, dunque: staremo a vedere come evolverà la trattativa.