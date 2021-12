Muriel-Napoli, nessun contatto ed offerta: arrivano smentite dal club azzurro [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Luis Muriel per sostituire subito Lorenzo Insigne. Nella giornata di ieri è circolata questa indiscrezione di mercato che un po' colto di sorpresa tutti i tifosi del Napoli. L'attaccante colombiano, con l'arrivo di Boga, potrebbe certamente guardarsi intorno e magari decidere di cambiare aria in questa finestra di mercato avendo anche un contratto in scadenza tra un anno con la società di Percassi.

Muriel Napoli a gennaio: la situazione

I rumors hanno parlato di un'offerta di De Laurentiis all'Atalanta sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 22,5 milioni di euro totali pagabili in 4 esercizi. Dal Napoli ci riferiscono che la notizia circolata nelle ultime ore in merito a questo scenario di mercato è priva di fondamento. Non ci sono mai stati contatti con l'Atalanta per Muriel. Il reparto offensivo non ha bisogno di innesti in questa finestra di mercato.

