Gazzetta - Giuntoli attivissimo, trattativa con l'Atletico per Montero! Ecco chi dovrebbe sostituire in rosa

Mercato Napoli le ultimissime. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Cristiano Giuntoli è parecchio attivo in entrata per l'anno prossimo. Le voci sul suo futuro si rincorrono, si parla insistentemente di un interessamento della Juventus, ma il d.s. è legato al Napoli da altre tre anni di contratto e il suo lavoro va avanti senza interruzioni.

Montero - Napoli, Giuntoli tratta con l'Atletico Madrid

Con l’Atletico Madrid, sta trattando il difensore centrale, Francisco Montero, 22 anni, attualmente in prestito al Besiktas. Sulla carta, il ragazzo dovrebbe prendere il posto di Maksimovic, che andrà via a parametro zero