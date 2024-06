"Mister lo porta Lukaku?", guardate la reazione di Conte | VIDEO CN24

Calciomercato Napoli - Antonio Conte è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli e arrivano ora già le prime richieste dei tifosi del Napoli per quanto riguarda il calciomercato sarà quest'estate.

Intanto, al momento del suo arrivo alla FilmAuro è stato chiesto ad Antonio Conte: "Mister lo porta Lukaku?", la reazione dell'allenatore del Napoli è stata glaciale non volendo far trasparire nulla viste le ultime notizie, per poi lasciarsi andare ad un sorriso quando gli è stato domandato se quella di oggi fosse per lui una giornata speciale.