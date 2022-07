Mirror - Roma su Bailly: si può chiudere per 10 milioni, ritroverebbe Mourinho

Calciomercato Napoli - Arrivano aggiornamenti di mercato sulla Roma che può soffiare Bailly al Napoli e chiudere il suo arrivo per circa 10 milioni di euro.

Dall'Inghilterra riportano di un interesse deciso della Roma nei confronti di Eric Bailly. Il difensore centrale ivoriano, 28 anni, è in uscita dalla rosa del Manchester United dopo l'arrivo di Lisandro Martinez e una delle destinazioni più probabili sembra proprio la Capitale d'Italia. Lì ritroverebbe l'allenatore Jose Mourinho, già avuto in Inghilterra, e l'ex compagno di spogliatoio Smalling. L'operazione, si legge, potrebbe essere finalizzata per poco più di 10 milioni di euro, con i giallorossi che ora spingono. Lo scrive il Mirror.