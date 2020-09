Milik, si fionda il Newcastle sulla punta in uscita dal Napoli! Llorente può finire vice Lukaku a Milano: le ultime

Ultimissime calciomercato Napoli - Cinque attaccanti in rosa, ma Arek Milik e Fernando Llorente sono chiaramente in uscita: c'è un nuovo club alla ricerca del polacco, mentre per lo spagnolo può spalancarsi l'ipotesi di trasferimento in un altro top club di Serie A, da bomber di scorta.

Calcio mercato Napoli, nuovi club su Milik e Llorente

Ne parla l'edizione odierna napoletana di Repubblica:

Gattuso ha in questo momento a sua disposizione addirittura cinque centravanti, anche se in due hanno i bagagli pronti. Su Milik si è fiondato ieri il Newcastle, con un’offerta che potrebbe rivelarsi alla fine più concreta e remunerativa rispetto a quella della Roma. Resta da capire però se il polacco ( già messo di fatto ai margini da De Laurentiis e Ringhio) prenderà in considerazione l’eventualità di trasferirsi in Inghilterra. Per Llorente potrebbero invece spalancarsi a sorpresa le porte dell’Inter, che cerca una riserva per Lukaku. Nel Napoli non c’è più posto nemmeno per l’esperto bomber spagnolo, superato nelle gerarchie da Osimhen e Petagna.