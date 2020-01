Rinnovi Napoli, Repubblica: altre tre firme in vista! Per Maksimovic è questione di giorni, su Milik e Zielinski c’è accordo economico e sulla durata

Ultimissime calcio Napoli - L’imminente rinnovo di Allan non resterà l’unico che il Napoli sembra disposto a firmare di qui a stretto giro di posta, secondo l'edizione odierna di Repubblica.

"È questione di giorni anche la firma del difensore Maksimovic, a cui seguiranno quelle dei polacchi Zielinski e Milik. Con entrambi c’è già l’accordo economico e sulla durata ( quadriennale) dei nuovi contratti, ma non è stata ancora trovata un’intesa sulle clausole rescissorie per cui spinge De Laurentiis. Ma alla fine la quadra sarà trovata e in tempi brevi"